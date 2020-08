Situação no Atlético de Madrid era "prevísivel e está prevista no protocolo da UEFA"

Confrontado pela Renascença com a possibilidade de a infeção pelo novo coronavírus se manifestar já com a comitiva do Atlético de Madrid em Lisboa, Filipe Froes esclarece que os elementos que compõem a comitiva espanhola “vão ter que ser testados frequentemente".

Sublinha o pneumologista Filipe Froes que “essas pessoas deverão ser testadas obrigatoriamente quando chegarem a Lisboa e, previsivelmente, nas 24 horas prévias ao jogo, antes de terem contacto com a outra equipa; portanto, vão ser criadas todas as condições que garantam a segurança de todos os intervenientes”.

O plano inicial do Atlético de Madrid para a deslocação a Portugal está em avaliação pelo clube e pela UEFA, condicionado pelos resultados dos testes à Covid-19 que serão conhecidos esta segunda-feira. O programa previa viagem e alojamento em Lisboa, esta segunda-feira, uma primeira sessão de trabalho na terça-feira, no complexo do Benfica no Seixal (zona de formação) e um último treino no estádio de Alvalade, na quarta-feira, véspera do jogo com o Leizig, para os quartos de final da Liga dos Campeões.

A não ser que algo de muito grave ocorra, Filipe Froes não encontra motivos para que haja receios.

“Todos esses riscos são devidamente acautelados através de uma política de testes periódicos, para identificar o mais precocemente possível os casos positivos, garantindo que não há transmissão na equipa inviabilizando o melhor desempenho da equipa nesta fase decisiva da Liga dos Campeões, e não correndo o risco de transmitir a outras pessoas, inclusivamente às equipas adversárias”, esclarece.