Real Madrid empresta promessa japonesa ao Villarreal

O Villarreal anunciou a contratação de Tekefusa Kubo, extremo de 19 anos, por empréstimo do Real Madrid.

O internacional japonês de 19 anos é uma das maiores promessas dos "merengues" e voltará a ser cedido a um clube da La Liga, depois de uma época bem sucedida no Maiorca.

Kubo chegou a passar pela formação do Barcelona, entre 2010 e 2014, mas regressou ao Japão com 14 anos, para o FC Tokyo, clube do qual se transferiu para o Real Madrid em 2019.

A pérola japonesa soma sete internacionalizações pela seleção do Japão, depois de se ter estreado em 2019, contra El salvador.

O empréstimo é válido por uma época e o extremo é apresentado no Estádio de la Cerámica na terça-feira, às 12h00.