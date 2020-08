Presidente da República marca presença na final da Liga dos Campeões

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, confirma que estará presente na final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. Em declarações aos jornalistas, Marcelo explica que só assistirá às meias-finais se estiver acompanhado de outro chefe de Estado

"Fui convidado para a final da Liga dos Campeões, em princípio irei, e apenas irei às meias-finais se estiver algum chefe de Estado a acompanhar", disse.



A Liga dos Campeões será concluída em Portugal numa final a oito, no Estádio da Luz e de Alvalade. As partidas começam já na quarta-feira, com a Atalanta-Paris Saint-Germain.

Leipzig-Atlético de Madrid, Barcelona-Bayern de Munique e Manchester City-Lyon completam o quadro dos quartos de final.