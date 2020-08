Covid-19. Atlético de Madrid não treina a três dias do Leipzig

O Atlético de Madrid não treinou, esta segunda-feira, depois de ter anunciado que tem dois casos positivos de Covid-19 no domingo.

De acordo com a imprensa espanhola, todos os jogadores estão em casa e à espera dos resultados do teste ao novo coronavírus, de forma a descobrir possíveis novos infetados. Todos os elementos foram novamente testados esta segunda-feira.

Os "colchoneros" estavam a preparar a viagem para Lisboa, onde iria disputar a fase final da Liga dos Campeões. A equipa de Simeone defronta o Leipzig na quinta-feira.

O Atlético ativou o protocolo que estava a utilizar nestes casos. Isso mesmo foi explicado num comunicado, em que se revela que estes casos motivam alterações nos horários das viagens e do alojamento na capital portuguesa. "O novo calendário será determinado com a UEFA e assim que houver um novo plano será tornado público", diz o clube.

O clube pediu respeito pela entidade dos infetados e não confirmou se eram jogadores ou elemento do staff técnico. No entanto, o jornal "Marca" confirma que são dois elementos do plantel.