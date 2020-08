Bruno Fernandes coloca o United nas meias-finais da Liga Europa

O Manchester United derrotou o Copenhaga, por 1-0, com um golo de Bruno Fernandes, de grande penalidade, já no prolongamento, e segue para as meias-finais da Liga Europa.

A grande penalidade, ao minuto 94, foi cometida sobre Martial e convertida pelo internacional português.

O ex-leão é já o melhor marcador da prova, com sete golos.

Os red devils ficam agora à espera de adversário: Wolverhampton ou Sevilha.

As partidas da Liga Europa estão a decorrer na Alemanha, a uma mão, devido à pandemia da Covid-19.