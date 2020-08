Atlético de Madrid. Restante plantel deu negativo à Covid-19 e viaja na terça-feira para Lisboa

O Atlético de Madrid anunciou que não tem mais qualquer caso de Covid-19 na estrutura do clube. Depois de realizada uma nova bateria de testes aos restantes elementos da comitiva e respetivas famílias, os resultados não revelaram qualquer novo caso de infeção.

O clube anuncia ainda, em comunicado, que recebeu luz verde para viajar para Lisboa, o que acontecerá na terça-feira, um dia depois do previsto inicialmente pelo emblema "colchonero".

O Atlético confirmou ainda a identidade dos dois jogadores que acusaram positivo à Covid-19.

"A equipa regressa aos treinos esta tarde, sem Ángel Correa, que continua em casa em isolamento, sem sintomas. Sime Vrsaljko, que estava a recuperar de uma lesão, está também assintomático, mas o seu caso está a ser tratado de forma diferente pelas autoridades de saúde, pois acusou anticorpos à doença de há vários meses", pode ler-se.

O plano inicial do clube previa viagem e alojamento em Lisboa, esta segunda-feira, uma primeira sessão de trabalho na terça-feira, no complexo do Benfica no Seixal (zona de formação) e um último treino no estádio de Alvalade, na quarta-feira, véspera do jogo com o Leizig, para os quartos de final da Liga dos Campeões.

A planificação deverá manter-se igual, com a alteração da viagem e alojamento serem adiadas para a terça-feira.