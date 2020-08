Marcelo Rebelo de Sousa confirma MotoGP em Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, confirma, em declarações aos jornalistas, que a MotoGP vai voltar a Portugal esta época, no Grande Prémio no Algarve.

"É um triunfo para Portugal, para o Algarve e para a diplomacia no domínio desportivo. E é o reconhecimento de que em momentos diferentes as autoridades internacionais, num domínio tão sensível como o desporto, acreditam em Portugal e na evolução positiva da situação sanitária portuguesa", disse.



O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai fazer parte do calendário de 2020 e o anúncio oficial deverá ser feito ainda nesta segunda-feira. De acordo com a imprensa especializada, a corrida deverá ser disputada no fim-de-semana de 22 de novembro.

Portugal volta a receber a MotoGP oito anos depois da última corrida, em 2012, no Estoril. Será a primeira vez que o Autódromo Internacional do Algarve recebe a prova.

A MotoGP conta com um português na grelha de corrida: Miguel Oliveira, na KTM, que alcançou a sua melhor classificação de sempre neste fim-de-semana, na República Checa, com um sexto lugar.

O Algarve vai também receber a Fórmula 1, num Grande Prémio disputado entre 23 e 25 de outubro.