Fórmula 1 em Portimão já tem 28 mil bilhetes vendidos

Cerca de 28 mil bilhetes já foram vendidos para a corrida de Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve (AIA). A confirmação é do diretor do circuito.

“Esgotámos os primeiros pacotes, com cerca de 28 mil bilhetes vendidos. Iniciámos a venda com preços a 85 euros e, neste momento, os mais baratos são os de 225 euros”, disse Paulo Pinheiro, em declarações à Lusa.

O Autódromo Internacional do Algarve vai fazer a “dobradinha” e receber o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 entre 23 a 25 de outubro e o Grande Prémio de MotoGP entre 20 e 22 de novembro.

As provas devem ter, “no mínimo, 50 mil espetadores, ou no máximo 60 mil, cerca de dois terços da capacidade”, acrescentou.

O diretor do circuito garantiu que a saúde das pessoas “está em primeiro lugar” e que, se a situação epidemiológica do país piorar, a presença de público será cancelada.

“Teremos de devolver dinheiro às pessoas e não haverá público na prova. A saúde está em primeiro lugar, a preocupação é essa. Se a situação permitir, ótimo, é bom para todos”, referiu Paulo Pena.