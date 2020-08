Benfica. César Peixoto encara com naturalidade "tantas mudanças" no plantel

"O Benfica quer reafirmar-se como a equipa mais forte do campeonato português e começou a investir e a reestruturar-se com jogadores mais experientes e que possam dar outras garantias tanto em Portugal como nos jogos das competições europeias. Há muita expectativa e especulação à volta do que possa acontecer, para já os nomes falados são de grande qualidade, mas vamos ver como vai ficar formado o plantel”, afirma.

O Benfica arranca a pré-época esta segunda-feira, já com os reforços Pedrinho, Gilberto e Helton Leite anunciados, e com Cavani e Éverton, mais conhecido como "Cebolinha", como prováveis reforços, de acordo com a imprensa nacional.

César Peixoto, antigo jogador de Jorge Jesus no Benfica, considera ser natural tantas contratações no Benfica, devido aos resultados da época que agora terminou e sublinha que o treinador quer jogadores experientes que possam dar garantias de imediato.

César Peixoto entende que Jorge Jesus veio para dar a volta ao Benfica e ser a equipa mais forte em Portugal, acreditando que o futebol do treinador é agora diferente e que poderá ter maior nota artística do aquele que teve na sua primeira passagem pelas águias.

“O objetivo de conquistar tudo ou quase tudo, está inerente à pessoa de Jorge Jesus. É muito exigente, muito ambicioso e gosta de ganhar e trabalha para que isso diariamente. Ninguém tenha dúvida que vem com a maior expectativa de dar a volta por cima ao Benfica e voltar a pôr o Benfica a ser a equipa mais forte, e ganhar títulos. Acredito que depois da experiência que teve noutros países, Jorge Jesus adquiriu mais experiência e terá uma nova ideia de jogo, não tão vertiginosa mas mais elaborada, com mais posse, um futebol com maior nota artistica”, considera.

Aposta na formação para manter, mas em menor escala

Nesta declarações, César Peixoto avisa que não serão utilizados tantos jogadores da formação como nos últimos dois anos, mas defende que Jorge Jesus também apostará nos jovens da academia, como já fez no Benfica e no Sporting

“Não concordo com a ideia que Jorge Jesus nunca aposta em jovens, porque já o fez tanto no Benfica como no Sporting. Mas neste momento ele pensa que o plantel do Benfica tem muita gente da formação e vai dar um pouco de experiência com jogadores mais preparados para o que é a alta competição e para o momento, mas não vai descurar o facto do Benfica ter uma das melhores escolas de formação do mundo. No momento certo vai apostar num ou noutro jogador, agora a predominância do plantel não será de jogadores jovens, ao invés do que estava a acontecer, levando a um Benfica mais experiente e competitivo”, conclui.