Benfica arranca treinos de pré-época

O Benfica inicia, esta segunda-feira, os treinos da pré-temporada 2020/2021, com Jorge Jesus no comando técnico.

Os jogadores já estiveram no Seixal durante o fim-de-semana para o início dos testes físicos e exames médicos, mas apenas esta segunda-feira arrancam os trabalhos no relvado, apenas nove dias depois da final da Taça de Portugal.

Jorge Jesus foi o primeiro a chegar ao Seixal, perto das 7h20 da manhã. Os jogadores chegaram até às 8h30.

O Benfica já deverá contar, nesta sessão de treinos, com os reforços Pedrinho, Gilberto e Helton Leite, assim como Diogo Gonçalves, que regressou do empréstimo do Famalicão e renovou contrato com o Benfica.

As águias entrarão mais cedo em competição para disputar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica disputará a terceira pré-eliminatória a 15 ou 16 de setembro, ainda com adversário por definir.