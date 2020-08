Ministra da Cultura lamenta morte de ator e encenador Alberto Villar

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou este domingo a morte do ator e encenador Alberto Villar, que morreu no sábado, em Lisboa, onde estava hospitalizado.

“O teatro português perde hoje um rosto e uma voz a que todos nos habituámos, dos palcos à televisão, mas também alguém que, com o seu incansável trabalho, levou o teatro e, com ele, a cultura a tantos lugares do nosso país”, considerou a ministra numa nota, enviando à família e amigos “sentidas condolências”.

Graça Fonseca destacou a estreia de Alberto Villar no teatro amador e o seu percurso profissional, “marcado por uma longa ligação ao Teatro Nacional D. Maria II”, onde participou em peças como “Auto da Geração Humana”, “O Judeu”, “Auto de Santo António”, “As Fúrias”, “Ricardo II” ou “Felizmente Há Luar”.

Alberto Villar foi ainda diretor de produção e diretor de cena no Teatro Nacional, onde trabalhou com Filipe la Féria, em “A Casa do Lago”, com os atores Ruy de Carvalho e Eunice Muñoz, salientou.