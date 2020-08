"Operação Cascais": Marcelo e Lili Caneças juntos para encontrar casa para Juan Carlos, escreve jornal espanhol

O rei emérito de Espanha poderá mudar-se para Cascais no final do Verão. A noticia é avançada este domingo pelo diário El Mundo.

O jornal descreve este processo como "Operação Cascais" que há um grupo de personalidades portuguesas que estarão a ajudar Juan Carlos na procura de uma casa para se instalar na zona do Estoril, entre as quais está o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Contactado pela Renascença, fonte da Presidência da República recusa fazer quaisquer comentários.

As outras personalidades citadas pelo periódico espanhol são Lili Caneças e o milionário João Manuel Brito e Cunha, velhos conhecidos do pai do atual monarca espanhol, Filipe VI, já estarão à procura de uma casa na zona do Estoril.

Juan Carlos está envolvido num escândalo de suspeita de tráfico de influências e corrupção. Isso fez com que escrevesse ao filho Filipe VI, atual rei de Espanha, a comunicar a intenção de sair do país e viver no estrangeiro. Desde que isso sucedeu, tem-se sucedido vários rumores sobre a próxima morada do monarca.