Marcelo desmente que esteja a ajudar Juan Carlos a encontrar casa em Cascais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desmentiu este domingo que esteja a ajudar o rei emérito de Espanha, Juan Carlos I, a encontrar casa no Estoril, em Cascais. A notícia tinha sido avançada pelo jornal "El Mundo".

"Há uma semana já disse que não sei nada do que se passa sobre essa matéria, nem devo saber, nem quero saber. As pessoas perceberão, as que têm o mínimo de bom senso, e de inteligência que a última pessoa que em Portugal pode intervir numa matéria dessas é o Presidente da República", assume.

O "El Mundo" escrevia este domingo que O um grupo de personalidades portuguesas que estarão a ajudar Juan Carlos na procura de uma casa para se instalar na zona do Estoril, entre as quais estaria o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

As outras personalidades citadas pelo periódico espanhol foram Lili Caneças e o milionário João Manuel Brito e Cunha, velhos conhecidos do pai do atual monarca espanhol, Filipe VI, que já estarão à procura de uma casa na zona do Estoril.

Marcelo disse ainda sobre este tema que qualquer intervenção sua, neste caso, causaria problemas nas relações com o Rei de Espanha Filipe VI com o qual mantém "uma amizade muito intensa e gratificante".

"Isso só perturbaria as relações entre dois países vizinhos e muito amigos", argumentou.