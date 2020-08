Trânsito continua condicionado na Serra de Sintra até terça-feira devido ao risco de incêndio

O trânsito na serra de Sintra, distrito de Lisboa, vai continuar interditado até ao fim do dia de terça-feira devido ao risco de incêndio, exceto para moradores, empresas, transportes públicos e veículos de socorro, determinou hoje o município.

A circulação na serra Sintra está condicionada desde o dia 17 de julho devido aos alertas da Proteção Civil para risco de incêndio e a autarquia revelou em comunicado que foi deliberado prolongar “o condicionamento de transito nas vias municipais” até às 23:59 de 11 de agosto.

De acordo com a Câmara, na segunda e terça-feira “passam a poder circular” na serra de Sintra “veículos de moradores e de empresas aí sediadas, transportes públicos de passageiros (com alvará emitido pela entidade competente), veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema Municipal de Proteção Civil”.

A decisão de hoje é justificada pela “previsão, para o concelho de Sintra, de Risco de Incêndio Rural elevado até terça-feira”, bem como pelo facto de estar em vigor o “Período Crítico de Incêndios Rurais [até 30 de setembro]”.

A Câmara observa que a “interdição do trânsito nas vias municipais do perímetro da Serra de Sintra será avaliada de 12 em 12 horas, podendo ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar”.