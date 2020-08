Incêndio no Gerês. Condições meteorológicas impedem atuação de meios aéreos em Lindoso

"Não existem ainda meios aéreos, uma vez que não existem condições meteorológicas para a atuação desses meios. Quer no Gerês, devido à nebulosidade, que se mantém a baixa altitude, quer no local onde estão esses meios aéreos, nomeadamente no aeródromo de Ovar, onde o nevoeiro não permite que os meios aéreos façam a descolagem e também em Viseu, onde se encontram neblinas que não permitem a saída dos meios", explica à Renascença Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. (ANEPC).

“Este incêndio desenvolve-se numa zona montanhosa, com mais de 800 metros de altura, inacessível a meios terrestres. Está a ser combatido com recurso a meios apeados, a homens com ferramentas e é um trabalho muito minucioso e demorado que se prolongou durante toda a noite. Houve um reforço de meios e todos os recursos estão a ser implementados para conseguir o domínio do incêndio”, adianta à Renascença o comandante Pedro Araújo, da ANEPC..

Questionado sobre se os meios existentes estão a conseguir dar resposta, o comandante afirma que o domínio deste incêndio “pode acontecer nas próximas horas. Tudo depende como conseguirmos colocar meios apeados no local, para complementar o trabalho dos meios aéreos”.

No sábado, um piloto português morreu e outro piloto espanhol ficou gravemente ferido quando o avião Canadair português em que seguiam se despenhou em território espanhol, a cerca de dois quilómetros da fronteira, quando combatia um incêndio na zona do Lindoso, Ponte da Barca, no Gerês.

O Ministério da Administração Interna determinou à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a abertura de um inquérito ao incêndio, que deflagrou no Parque Nacional da Peneda-Gerês, disse à agência Lusa fonte oficial.

Devido ao facto de o acidente com o avião ter acontecido em território de Espanha, fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) explicou à Lusa que são as autoridades espanholas que têm a responsabilidade e a competência para desenvolver a investigação.