Ministra da Informação libanesa anuncia demissão

A ministra da Informação libanesa, Manal Abdel Samad, anunciou a sua demissão este domingo, avança a agência Reuters. A governante justificou a decisão com a falha do governo em fazer as reformas necessárias e com a explosão que abalou a capital Beirut, na terça-feira.



Samad pediu desculpa aos libaneses por lhes ter falhado. "Não correspondemos às vossas expectativas", disse.

É a primeira baixa no Governo libanês, após a explosão que provocou mais de 150 mortos, 6.000 feridos e dezenas de desaparecidos. O incidente aconteceu num armazém onde, segundo o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, estavam 2.750 toneladas de nitrato de amónio armazenadas durante seis anos, "sem medidas cautelares"

O Líbano vive um clima de contestação política. No sábado, milhares de manifestantes libaneses revoltados com a classe política, acusada de corrupção, incompetência e negligência após a explosão, marcharam pelo centro de Beirute e invadiram os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Energia.

Acabaram por ser retirados pelo exército.

Guilhotinas em madeira foram instaladas na praça dos Mártires em Beirute, epicentro da contestação iniciada em outubro de 2019, e muitos manifestantes gritaram “vingança, vingança, até à queda do regime”.