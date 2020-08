Macron defende ação "rápida e eficaz” na ajuda ao Líbano

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apela a uma rápida ajuda ao Líbano.

Na abertura de uma videoconferência internacional de doadores organizada pela ONU e pela França, que reúne cerca de 15 dirigentes, Emmanuel Macron disse que as potências mundiais devem colocar de lado as diferenças que têm e apoiar o povo libanês.



“Apesar das nossas divergências, devemos unir-nos para apoiar o Líbano, agindo com rapidez e eficiência para coordenar nossa ajuda para que chegue da forma mais eficiente possível à população libanesa", disse o governante.

O Presidente francês pediu uma resposta internacional que deve ser coordenada pelas Nações Unidas.



"É hora de acordar e agir. As autoridades libanesas agora têm que colocar em prática as reformas políticas e económicas que estão a ser exigidas pelo povo. Só isso vai permitir que a comunidade internacional atue de forma eficiente lado a lado com o Líbano na reconstrução. Juntos temos que fazer tudo o que pudermos para que a violência e o caos não ganhem", afirmou Macron.

"É o futuro do Líbano que está em jogo. O futuro do povo libanês, mas também de toda a região”, considerou.

No sábado, o dia em Beirute foi de manifestações contra o governo devido às explosões de terça-feira. A ministra da Informação já se demitiu.

Nas próximas horas, espera-se que também o Ministro da Economia, o ministro da Educação e também do Ambiente renunciem ao cargo.