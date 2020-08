Líbano: Manifestantes incendeiam Praça do Parlamento

O fogo começou na entrada da Praça do Parlamento enquanto os manifestantes tentavam invadir uma área isolada, mostraram imagens de TV.

A polícia de choque, envergando uma armadura e carregando cassetetes, entrou em confronto com os manifestantes enquanto milhares de pessoas convergiam para a Praça do Parlamento e a Praça dos Mártires.



"Demos aos nossos íderes tantas hipóteses de nos ajudar e eles falharam. Queremos que todos se demitam, especialmente o Hezbollah, porque é uma milícia e apenas intimida as pessoas com armas", disse Walid Jamal, um manifestante desempregado, referindo-se ao o grupo armado mais influente do país, apoiado pelo Irão, e que tem ministros no governo.



O principal clérigo cristão maronita do país, o patriarca Bechara Boutros al-Rai, disse que o gabinete deveria renunciar, pois não pode "mudar a forma como governa". "A demissão de um parlamentar ou de um ministro não é suficiente ... todo o governo deve demitr-se, pois é incapaz de ajudar o país a se recuperar", disse no sermão deste domingo. Cerca de 10.000 pessoas reuniram-se na Praça dos Mártires, que foi transformada numa zona de batalha à noite entre a polícia e os manifestantes que tentaram quebrar uma barreira ao longo da estrada que levava ao parlamento.



Alguns manifestantes invadiram ministérios do governo e a Associação de Bancos Libaneses.



Um policial foi morto e a Cruz Vermelha disse que mais de 170 pessoas ficaram feridas nos confrontos.