EUA vão retirar 5.000 soldados do Afeganistão até novembro

“Agora mesmo, acreditamos que podemos fazer todas as missões principais e, sobretudo, assegurar que os Estados Unidos não são ameaçados por terroristas que venham do Afeganistão”, declarou o secretário de Estado norte-americano.

Os Estados Unidos vão retirar mais 5.000 soldados do Afeganistão até novembro deste ano, indicou este domingo o secretário de Estado da Defesa norte-americano, salientando que terá, ainda, de analisar com o Congresso a forma como decorrerá o processo.

“É um caminho espinhoso, é um caminho duro”, admitiu.

No início deste ano, o Governo dos Estados Unidos e os talibãs assinaram um acordo de paz histórico, com o objetivo de acabar com a presença norte-americana no Afeganistão.

O acordo prevê a retirada de militares norte-americanos da região em troca do compromisso dos talibãs de que não se envolverão em atos terroristas contra os estados Unidos.

A retirada total das tropas norte-americanas do país é um dos pontos do acordo, que contempla também negociações intra-afegãs e compromissos no combate ao terrorismo. Por seu lado, os insurgentes têm também de cortar as suas relações com a organização terrorista Al-Qaida.

No entanto, o processo tem sofrido vários reveses devido a ataques mútuos entre talibãs e as tropas afegãs.