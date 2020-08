António Félix da Costa é campeão mundial de Fórmula E

António Félix da Costa obteve este domingo o maior título da sua carreira, ao conquistar o munial de Fórmula E.

Esta é uma um Mundial que reúne dez construtores e vários pilotos saídos da Fórmula 1.

Aos 28 anos, o piloto de Cascais, ganhou o título depois de um domínio raramente visto: venceu em Marrocos antes da paragem do campeonato e entrou nas seis corridas seguidas de Berlim com mais dois triunfos, aos quais que se seguiram um quarto lugar e a segunda posição deste domingo.

A DS Techeetah, equipa do piloto português, conquistou o título de pilotos pelo terceiro ano consecutivo. Félix terminou a corrida deste domingto atrás do seu colega e anterior campeão, Jean-Eric Vergne, que com o triunfo subiu a segundo do campeonato.

Ainda faltam duas corridas para encerrar a Fórmula E. Ir-se-ão disputar na quarta e quinta-feira, em Berlim, ambas pelas 18h00.

Em declarações à Eurosport, ouviu-se um Félix da Costa muito emocionado a agradecer à equipa e à família, em que destacou a namorada e o irmão.