Morreu piloto português do Canadair que se despenhou no Gerês

Morreu um dos ocupantes um avião Canadair (CL215) que estava a combater a um incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Lindoso, Ponte da Barca, avançou à Renascença Pedro Araújo, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A vítima era o piloto da aeronave, com 65 anos e nacionalidade portuguesa. O homem morreu no local, apesar das tentativas realizadas pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), enquanto o segundo piloto, de nacionalidade espanhola e de 39 anos, ficou politraumatizado, com múltiplas fraturas. Foi assistido no local e transportado em "estado grave" para o Hospital de Viana do Castelo.

O avião despenhou-se numa área do território espanhol, "a cerca de um, dois quilómetros da fronteira com Portugal", acrescentou a mesma fonte.

O acidente aconteceu pelas 11h16, durante uma operação de reabastecimento. A aeronave, que fazia parte do dispositivo de combate a incêndios florestais do centro de meios aéreos de Castelo Branco, despenhou-se numa zona montanhosa.

As operações de resgate dos tripulantes estão a decorrer, estando envolvidos dois helicópteros da Força Aérea Portuguesa e um helicóptero espanhol. No teatro de operações estão também dois helicópteros de emergência médica do INEM, avançou à Renascença Pedro Araújo.

O incêndio está a ser combatido por mais de 100 operacionais, apoiados por 28 veículos e 10 meios aéreos portugueses e espanhóis. O flanco direito do incêndio, do lado português, já está dominado.



O combate está a ser feito num regime de entreajuda entre os dois países, "com recurso a ferramentas manuais", já que é uma zona "de muito difícil acesso", avançou à Renascença o comandante Paulo Santos, da ANEPC.

Não há infraestruturas ou aglomerados populacionais na zona de influência do incêndio. Ainda assim, este é o incêndio que mais preocupa os bombeiros, nesta manhã.



[Notícia atualizada às 13h46, com informação da morte do piloto português]