Milhares de manifestantes voltam às ruas de Jerusalém a pedir demissão de Netanyahu

Milhares de manifestantes encheram este sábado as ruas das imediações da residência oficial do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no centro de Jerusalém, em mais um protesto para exigir a sua demissão.

Os trabalhadores independentes cujas empresas foram prejudicadas pela crise económica também se juntaram à marcha de hoje.

Embora Netanyahu tenha tentado minimizar os protestos, as manifestações só parecem estar a ficar mais fortes.

Hoje, em Jerusalém, os manifestantes empunharam bandeiras israelitas, tocaram buzinas e entoaram palavras de ordem contra Netanyahu.