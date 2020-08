Líbano: Manifestantes em fúria tomam de assalto ministérios

As explosões de terça-feira , que as autoridades libanesas têm atribuído a um incêndio num depósito no porto onde se encontravam armazenadas cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio, causaram 158 mortos e mais de 6.000 feridos e vieram alimentar a revolta de uma população já mobilizada desde o outono de 2019 contra os líderes libaneses, acusados de corrupção e ineficácia.

Antes, os mesmo manifestantes também tomaram de assalto o Ministério da Energia do Líbano ao início da noite de hoje, no âmbito de ações dirigidas contra diversos ministérios após os intensos protestos contra as autoridades, que consideram responsáveis pela mortífera explosão no porto de Beirute na passada terça-feira.

Os contestatários, dirigidos por oficiais do exército na reforma, tinham assumido algumas horas antes o controlo do edifício, proclamando-o “quartel general da revolução” durante uma manifestação antigovernamental em Beirute .

Uma desvalorização sem precedentes da sua moeda, hiperinflação, despedimentos em massa, situação agravada pela pandemia do novo coronavírus, que obrigou as autoridades a confinarem a população durante três meses.

As manifestaçõs de hoje voltaram a degenerar em violências entre manifestantes e forças policiais, enquanto diversos grupos organizados tomavam de assalto o Ministério dos Negócios Estrangeiros, proclamando-o “quartel general da Revolução”.

O edifício também acolhe as instalações do Ministério da Economia e do Meio Ambiente, e de acordo com o diário The Daily Star registou-se um assalto e um incêndio nas instalações.

Através de uma mensagem no Twitter, as forças de segurança anunciaram que um polícia morreu num hotel central durante os confrontos com manifestantes, e pelo menos 172 pessoas ficaram feridas.

A mensagem referiu que “um membro do Ministério do Interior morreu no processo de manter a segurança quando se encontrava no interior do hotel Le Gray, após ser atacado por vários desordeiros assassinos”.

O hotel Le Gray está localizado perto do local dos protestos, e um grupo de manifestantes ateou fogo às suas portas, suscitando um momento de grande tensão no interior do edifício.