Covid-19: Paris impõe uso de máscara no exterior em certas zonas a partir de segunda-feira

“Trata-se de zonas turísticas, feiras ao ar livre ou ruas muito comerciais, como o cais do Sena, o canal Saint-Martin” e também “Butte Montmartre, [zona] muito turística]”, explicou à agência France-Presse Nicolas Nordman, o vereador de segurança da Câmara Municipal de Paris.

Na capital, as áreas em causa são, particularmente, o cais do rio Sena e mais de uma centena de ruas em quase todos os bairros.

O uso de máscara no exterior vai passar a ser obrigatório em algumas áreas movimentadas da cidade de Paris e da região a partir de segunda-feira, anunciaram hoje as autoridades locais.

A decisão de tornar o uso de máscara obrigatório nas áreas mais frequentadas foi tomada com base nas recomendações de saúde formuladas pela agência regional de saúde da região de Île de France.

“A incidência [da infeção]é particularmente alta na casa dos 20-30 anos. Também é maior em Paris e nos departamentos dos subúrbios como Seine-Saint-Denis, Vale do Marne, Altos do Sena e Val-d’Oise”, apontou.

Num primeiro momento, “vai haver pedagogia, a obrigatoriedade vai ser lembrada durante quinze dias às pessoas que entrarem na área em causa e as multas (135 euros) vão ocorrer num segundo momento”, indicou.

O uso de máscara, antes apresentado como “inútil” pelas autoridades, passou a ser obrigatório em locais públicos fechados no dia 20 de julho. Há uma semana, os autarcas foram autorizados a impor o uso no exterior “quando as circunstâncias locais assim o exigirem”.

Os últimos números oficiais, de sexta-feira, indicam que a França registou 12 mortes por coronavírus e 2.288 novos casos, o que, segundo a Direção Geral da Saúde, confirma um aumento na circulação do vírus. No total, o país regista mais de 331 mil casos e 30.324 óbitos.