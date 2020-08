Beirute. Mais de 60 pessoas continuam desaparecidas, quatro dias após explosão

Mais de 60 pessoas continuam desaparecidas em Beirute, quatro dias após a explosão no porto que devastou a capital e matou mais de 150 pessoas, revelou este sábado um funcionário do Ministério da Saúde libanês.

Milhares de libaneses são esperados este sábado numa manifestação em Beirute contra os líderes do país, que culpam pelo desastre.

A explosão no porto de Beirute foi causada por várias toneladas de nitrato de amónio, que estavam armazenadas seis anos num armazém "sem medidas de precaução", como reconheceu o próprio governo do Líbano.

O presidente libanês Michel Aoun rejeitou na sexta-feira qualquer investigação internacional sobre a explosão, acreditando que só diluiria a verdade.

Entretanto, cerca de 20 funcionários do porto e da alfândega foram presos, segundo fontes judiciais e de segurança, entre eles o diretor-geral da alfândega, Badri Daher, e o presidente do conselho de administração do porto, Hassan Koraytem.