Miguel Nunes lidera Rali da Madeira

O piloto Miguel Nunes (Skoda Fabia R5) dominou o primeiro de dois dias do Rali Vinho da Madeira, prova pontuável para o Campeonato de Portugal e para o Regional.

Miguel Nunes terminou o primeiro dia com o tempo de 50.16,2 minutos, terminando com nove segundos de vantagem sobre Pedro Paixão (Skoda Fabia R5) e 10,2 sobre Alexandre Camacho (Citroën C3 R5).

O melhor dos pilotos que disputam o campeonato nacional foi Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), a 19,8 segundos do líder.

A prova insular, a terceira do campeonato, termina no sábado, com a realização de mais oito troços cronometrados.