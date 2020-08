Pirlo vai ser o treinador da Juventus

Pirlo, conhecido como o "Il Maestro" devido à sua classe, e conquistou seis títulos da liga, quatro dos quais com camisa preta e branca (entre 2012 e 2015) e dois com o Milan.

Como jogador conta com um rico palmares, no qual está também o título mundial com a seleção de Lippi em 2006, duas Champions League com o AC Milan e um título do Mundial de Clubes, sempre com os rossoneri.

Na Juve, com a qual jogou de 2011 a 2015, também conquistou uma Copa da Itália e duas Supertaças da Itália. Pendurou as chuteiras em 2017, após três temporadas na MLS em Nova York.