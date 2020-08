A entrevista de Jorge Jesus em 10 pontos. Cavani, a formação e contratações ao Flamengo

O jornal "Record" cita o jornalista italiano Tancredi Palmeri, especialista em assuntos relativos ao mercado, que assegurou este sábado que Edinson Cavani já assinou pelo Benfica. De acordo com o conceituado jornalista da CNN, o ponta de lança uruguaio de 33 anos rubricou um vínculo no qual irá auferir nove milhões de euros anuais.

O treinador do Benfica disse que não precisa de ligar a Edinson Cavani para que este venha para o Benfica. "É um jogador que deve ter várias possibilidades de mercado e deve estar a pensar sobre as opções. Quando chegámos eu não o pedi. Se me perguntarem, se quero? Quem não quer? Não só para o Benfica como para o futebol português. Nós em Portugal temos dificuldade em competir com outras equipas de outros países. Se pudéssemos competir com os outros, já tínhamos ganho uma Champions", disse Jorge Jesus. O mesmo reconheceu que "financeiramente não é fácil". "Tem de haver uma engenharia financeira, onde o presidente é muito forte. Já estava a ser falado e conversado antes de eu chegar ao Benfica. O presidente está a fazer tudo para que isso aconteça", resume.

Contratar jogadores ao Flamengo

"Custou-me imenso sair de lá. Não quero mexer mais com isso. Não pedi nenhum jogador do Flamengo ao presidente do Benfica", disse o treinador do Benfica, que pôs a equipa brasileira que antes treinava entre as três melhores do mundo.

"O Flamengo tem grandes jogadores. Sou grato às pessoas que me amam, os jogadores estão no meu coração. Custou-me imenso sair de lá", repetiu Jesus.

Formação

Jesus saiu de Portugal e do Benfica com o rótulo de treinador que não aposta na formação e nos jogadores jovens. Desde aí em cada entrevista o tema vem ciclicamente à baila. Nesta entrevista à BTV, Jesus disse que: "Todos os clubes têm de cada vez mais evoluir e preocupar-se com a formação porque é uma das formas de criar ativos, no presente e no futuro, mas isso não dá sustento desportivo aos objetivos que tens numa equipa. Não existe nenhuma equipa do mundo que viva da sua formação", defendeu.

"Vamos olhar para Benfica. Da última equipa titular do Benfica, quantos jogam da formação? Um: Rúben Dias. Agora, o Benfica não deixa de ter miúdos com muito valor que temos de saber trabalha-los e dar lhes carinho, porque podem não ser a solução imediata, mas são o futuro. Isso é que é preciso rentabilizar. O que os adeptos do Benfica querem é ganhar. Ganhar com meninos, com não meninos, rematou.