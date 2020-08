Dias Ferreira: “Não espero grande coisa do Sporting esta época”

Em entrevista a Bola Branca, Dias Ferreira revela não tem esperança para a nova época na equipa do Sporting.

Com as receitas da UEFA penhoradas, com Frederico Varandas cada vez mais criticado e com uma fatia dos acionistas da SAD a pedir a sua demissão, o antigo dirigente leonino não antevê nada de bom e de diferente da temporada que recentemente terminou.

“Não espero grande coisa. Não vejo maneira de pensar que alguma coisa de muito diferente desta época aconteça, embora não tenha sido má, pelo menos não vejo nada que me dê alguma esperança que algo vai mudar. Não sei qual o planeamento que está a ser feito, mas também ninguém do Sporting comunica. As notícias que se veem são más, mas também ninguém explica nada e não se sabe o que é verdade e o que é mentira”, lamenta.

Sobre os dinheiros da UEFA, devido a uma dívida reclamada pelo treinador Mihajlovic – que recorreu ao TAD a pedir 750 mil euros, Dias Ferreira fala de má imagem para o Sporting, não ajudando a construir a época de outra forma.

“É evidente que prejudica a formação do plantel, para além do desprestígio que isso é, e com penhoras, que enquanto não forem desmentidas são verdadeiras, vejo toda a gente a queixar-se da situação financeira, e por isso não sei onde isto vai parar”, afirma.

Contestado, Frederico Varandas vai ficando cada vez mais frágil. Mas deve ou não sair? E quando? O ex-presidente da Assembleia Geral do clube diz quem deve responder.

“Isso deve perguntar a ele, a mim não pergunte nada”, conclui.