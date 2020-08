Tonel acredita que Valência "é uma boa oportunidade" para Diogo Leite

Tonel, antigo central do FC Porto, aprova a saída de Diogo Leite para o Valência.

A transferência do central, de 21 anos, está muito perto de se concretizar, diz o "Superdeporte", por um valor próximo dos 20 milhões de euros pretendidos pela SAD portista (resta saber se 20 milhões em bruto ou se são 15 milhões iniciais mais cinco em objetivos). Em entrevista à Renascença, Tonel salienta que Diogo Leite "vai para um clube de 'top'".

“É positivo. Não é como FC Porto em Portugal, ou como o Real ou o Barcelona em Espanha, mas não deixa de ser um grande clube”, assinala Tonel, para quem Diogo Leite “teve dificuldade em afirmar-se no Porto, o que não seria fácil com Pepe, Marcano e Mbemba no plantel”.

Por isso, Tonel vê “com bons olhos” a possibilidade de Diogo Leite rumar ao Valência, “quer no plano financeiro, quer para a carreira do jogador”.

Diogo Leite é internacional português de sub-21. Em 2019, conquistou a Youth League e, nas últimas duas épocas, participou em 24 jogos pela equipa principal do Porto. Fez 18 jogos, mas só foi titular em 11.

O Valência esteve, esta época, abaixo do fulgor de outras temporadas, tendo terminado a liga no nono lugar, fora da zona europeia. Apesar disso, Tonel destaca a “maior competitividade da Liga espanhola”, por comparação com o campeonato português, como um fator que joga a favor da eventual transferência de Diogo Leite para o Valência.