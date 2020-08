O FC Porto mantém-se sob supervisão da UEFA.

O organismo europeu informa, em comunicado, que "o FC Porto cumpriu apenas parcialmente as metas estabelecidas para a época 2019/20" no que ao fair-play financeiro diz respeito, pelo que irá manter as restrições em vigor para a próxima época.

Assim sendo, os dragões vão repetir em 2020/21 as restrições impostas na última temporada, ainda assim mais suaves do que as fixadas para 2017/18.