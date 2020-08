Diogo Leite terá de ser "mais forte" no Valência do que tem sido no FC Porto

Apesar do alerta, Sereno admite que o Valência, "para um jovem central, é ótima opção". Se Diogo Leite conseguir afirmar-se, "será muito bom", porque "o sonho de qualquer jogador é jogar na Liga espanhola".

"Primeiro de tudo, é preciso ser muito forte, porque vai para um clube estrangeiro e, em Espanha, são muito conhecidos por serem muito nacionalistas. Os espanhóis estão sempre primeiro. Se ele tiver a mesma qualidade que um espanhol, o espanhol vai jogar ali, não dão a mínima hipótese. [Diogo Leite] vai ter de ser muito forte, mais forte do que aquilo que era no FC Porto", esclarece Sereno, em entrevista a Bola Branca .

Henrique Sereno, antigo central do FC Porto, considera que a mudança para o Valência é "ótima opção" para Diogo Leite, porém, avisa que terá de ser física e mentalmente "mais forte" em Espanha que em Portugal.

Mudança de cenário e um substituto mais que à altura

Na temporada que agora termina, Diogo Leite participou em 18 jogos pelo FC Porto, mas só foi titular em 11. A transferência para o Valência, equipa de alto nível, "não quer dizer que vá jogar muito", contudo, Sereno entende a necessidade de mudar de ares e ainda atenta na perspetiva do clube portista, que pode encaixar 20 milhões de euros com a venda.

"O que o jogador quer neste momento é, com certeza, ir para outro campeonato, com outros objetivos. Para o Porto também é um encaixe muito interessante. É bom para as duas partes", observa o ex-defesa.



Para colmatar a perda de Diogo Leite, Sereno acredita que o FC Porto, "como equipa grande que é, irá escolher um grande jogador".

"O Porto já admitiu que estava à procura de um central. Os três que lá estão são muito bons, mas precisa de mais um, porque o campeonato é longo e certamente jogarão os quatro", explica Henrique Sereno.