Um ferido grave em Incêndio em Alijó. EDP nega responsabilidade

O incêndio que deflagrou na quinta-feira, em Alijó, distrito de Vila Real, “partiu-se em várias frentes” e estão a ser colocados meios em todos elas, disse esta quinta-feira à noite fonte da Proteção Civil.



Uma pessoa ficou ferida com gravidade neste incêndio que lavra ainda em Alijó.

Chegou-se a temer o pior, com a notícia de um desaparecido no mesmo incêndio, mas o homem em causa apareceu entretanto sem qualquer ferimento.

O incêndio deflagrou muito perto do parque industrial.

De acordo com o autarca, José Pardes, o desaparecido e o ferido são trabalhadores de uma empresa concessionária da EDP e que procediam a trabalhos de manutenção numa linha de média tensão. As chamas terão tido origem nesse local, em resultado dos trabalhos em curso, segundo o presidente da câmara, mas fonte da EDP nega essa versão dos acontecimentos, dizendo que os seus trabalhadores foram surpreendidos pelas chamas.

O comandante operacional distrital de Via Real, Álvaro Ribeiro, apontou que os meios estão a ser colocados nestas várias frentes viradas para a zona de Carlão, mas frisou que a aldeia não está em perigo.

Durante a tarde o fogo esteve quase controlado, no entanto, segundo o responsável, numa altura em que os aviões tiveram de fazer um reabastecimento e as máquinas de rasto estavam no local, apareceu vento forte que deu mais intensidade às chamas e o trabalho que estava a ser feito “perdeu-se”.

No início do fogo, um trabalhador de uma empresa que estava a prestar serviços à rede elétrica sofreu ferimentos, foi assistido pelo INEM e transportado para o hospital de Vila Real.

Entretanto, o município de Alijó informou a população que a falta de água que se verificou em várias localidades do concelho se deveu ao corte de eletricidade provocado pelo incêndio”.

Por volta das 00h00, estavam cerca de 223 bombeiros, apoiados por 71 veículos, envolvidos no combate às chamas.

O alerta foi dado pelas 12h00 e o ataque inicial foi “muito musculado”, tendo sido mobilizado os meios disponíveis para o local onde o vento muito forte e as altas temperaturas reapresentam uma das maiores dificuldades no combate ao fogo, segundo fonte da Proteção Civil de Vila Real, mas José Pardes acredita que o fogo poderá estar controlado dentro de algumas horas.

[Notícia atualizada às 00h26]