​Portugal tem 178 surtos de Covid-19. Encontros familiares são principal preocupação

Há, atualmente, 178 surtos de Covid-19 ativos em Portugal continental. A informação foi avançada pelo sub-diretor Geral da Saúde, Rui Portugal, na habitual conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde para acompanhar a evolução da pandemia.

Rui Portugal revelou a distribuição destes surtos: 45 no Norte do país, 11 no Centro, 92 em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Alentejo e 15 no Algarve.

O sub-diretor disse acrescentou ainda que "ss surtos têm, neste momento ,uma base sobretudo de cariz familiar", apelando a cuidados redobrados mesmo entre pessoas da mesma família.

"Apelo às famílias que perceberam que se estiverem em núcleos diferentes pode ocorrer o risco de contágios de um para outro núcleo da família. Atenção mais novos e aos seus comportamentos e para proteger diferentes gerações", reforçou.



Rui Portugal acrescentou que as "questões laborais", no que respeita à Covid-19, passaram para "segundo plano".

Portugal regista esta sexta-feira 1.746 mortes (mais três que na quinta-feira) e 52.351 casos (mais 290) confirmados de infeção por Covid-19, segundo o boletim diário da DGS.

As três mortes e 208 (71,72%) das novas infeções ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com mais de 26 mil casos confirmados.