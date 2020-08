A Madeira mantém 23 casos ativos de Covid-19, mas esta sexta-feira registou três casos suspeitos que aguardam resultados laboratoriais, informou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

O arquipélago da Madeira apresenta, assim, 121 casos confirmados, 98 dos quais recuperados e 23 infetados pela Covid-19.

"Durante o dia de hoje, foram identificadas mais três situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde", refere o boletim epidemiológico do IASAÚDE, acrescentando tratarem-se de viajantes identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio da Covid-19 do Aeroporto da Madeira", estando em curso as respetivas investigações epidemiológicas e análises laboratoriais.

O IASAÚDE informa, por outro lado, que, relativamente aos dois contactos próximos de um caso importado que se encontravam em estudo na quinta-feira, "não se confirmaram [como positivos]".