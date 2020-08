​Governo garante que alternativas às residências universitárias valem para todos os estudantes

Veja também:

O secretário de Estado do Ensino Superior, Sobrinho Teixeira, garante que as alternativas às residências universitárias estarão disponíveis para todos os estudantes e não apenas os bolseiros.

“Estamos a tentar encontrar soluções para a globalidade dos estudantes deslocados, naturalmente para os estudantes bolseiros que estavam nas residências públicas, mas a nossa obrigação é também pensar em todos os estudantes deslocados e uma camada de jovens que, embora não sejam bolseiros, são jovens com um rendimento ‘per capita’ que não é alto e que precisam de alojamento condigno a preços que possam ser aceitáveis”, garante o governante.

A pandemia da Covid-19 obrigou à redução em um terço de camas nas residências universitárias. O Governo está a preparar uma alternativa para que os estudantes possam ser alojados em hostels e pousadas da juventude.

“São alojamentos que, tendo uma diminuição de ocupação em termos de pandemia, também para eles é bom que se encontre esta solução, porque lhes resolve um problema, e é bom para nós, porque também nos resolve este problema da necessidade do aumento de camas disponíveis”, argumenta.

Nestas declarações à Renascença, Sobrinho Teixeira explica que o apoio do Governo já tem um valor base definido - 219 euros – que pode ser majorado “para as localidades onde o custo do alojamento seja superior à média nacional”.

Sobrinho Teixeira explica que esta verba pode não ser aplicada nos hostels e pousadas. “O aluno é sempre livre de pegar no seu valor do complemento de alojamento e proceder a um aluguer, mediante contra fatura, onde de facto achar que é melhor”, remata.