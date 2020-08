Football Leaks. Rui Pinto vai ser libertado esta sexta-feira

O "whistleblower" Rui Pinto, que denunciou (expondo milhares de documentos secretos) através do “Football Leaks”, “Luanda Leaks” ou “Malta Files” vários crimes e práticas ilícitas, de Ronaldo ao Benfica, de Isabel dos Santos à Deloitte, vai ser libertado esta sexta-feira. A notícia está a ser avançada pelo Diário de Notícias.

O gaiense de 31 anos, licenciado em História e autodidata na informática, foi acusado pelo Ministério Público, em setembro de 2019, de 147 crimes: 75 de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência – sendo sete deles agravados –, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão. Em janeiro, a juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa Cláudia Pina decidiu que o criador do "Football Leaks" iria ser julgado por somente 90 dos crimes.

Rui Pinto encontava-se detido, em prisão domiciliária, numa habitação pertença da Polícia Judiciária, por ordem do Tribunal Central Criminal de Lisboa, encontrando-se a colaborar com as autoridades nacionais. Terá sido esta a razão pela qual foi decretada a sua libertação.

Rui Pinto esteve em prisão preventiva de 22 de março de 2019 até 8 de abril deste ano, dia em que foi colocado em prisão domiciliária. "A colaboração do arguido e o sentido crítico que o mesmo terá passado a evidenciar foram os pressupostos que determinaram a alteração da medida de coação de prisão preventiva a que tinha sido sujeito", referiu a juíza Margarida Alves num despacho publicado em abril.

Segundo fonte judicial citada pela agência Lusa, Rui Pinto “vai sair hoje em liberdade”, mas com "a obrigatoriedade de se apresentar semanalmente" à Polícia Judiciária.

Rui Pinto começa a ser julgado em 4 de setembro no Tribunal Central Criminal de Lisboa.