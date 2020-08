Fogos em Sernancelhe e Torre Moncorvo mobilizam 520 operacionais

Depois de ter sido dado como dominado o incêndio no Fundão, distrito de Castelo Branco, há ainda dois incêndios a preocupar os bombeiros.

O incêndio de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, já conta por esta altura com o apoio de três meios aéreos. No terreno, mantêm-se 139 operacionais apoiados por 54 viaturas.

Em Sernancelhe, distrito de Viseu, quase 400 operacionais combatem as chamas com o apoio de 117 viaturas e um meio aéreo. Já foram dominadas duas das quatro frentes ativas deste fogo, que durante a madrugada obrigou à retirada de pessoas como avança à Renascença o Comandante da Proteção Civil, Carlos Pereira. "Foram evacuadas por precaução algumas habitações que estavam na linha de incêndio."

Já em Alijó, o incêndio está em resolução, mas ainda estão no local 154 operacionais, apoiados por 53 veículos.

Também no distrito de Vila Real, o incêndio que tinha deflagrado em Sabrosa pelas 15h37 de quinta-feira está igualmente em resolução. Pelas 8h20 estavam no local, de acordo com o site da ANEPC, 89 operacionais, apoiados por 26 veículos.

No incêndio do Sabugal, na Guarda, também em resolução, segundo a ANEPC, pelas 8h20 estavam no local 201 operacionais, apoiados por 63 veículos.

No Fundão, distrito de Castelo Branco, o incêndio que deflagrou às 13h58 de quinta-feira está igualmente em resolução, mas ainda é o que mais meios tem no local: 436 operacionais, apoiados por 139 veículos.

Também em resolução está o fogo que deflagrou na madrugada de quinta-feira em Porto de Mós, no distrito de Leiria, onde pelas 8h20 estavam 105 operacionais, apoiados por 34 veículos.

O Presidente da República já disse estar atento à situação e em permanente contacto com o Ministério da Administração Interna e com os autarcas dos concelhos atingidos.