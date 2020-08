Fogos em Chaves e Alijó mobilizam 370 operacionais e mais de cem veículos

Cerca de 370 operacionais combatiam esta sexta-feira pelas 22h48 dois incêndios que lavram em Vilar de Nantes (Chaves) e Alijó, no distrito de Vila Real, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



A ocorrência que causa mais preocupações às autoridades é de Vilar de Nantes, no concelho de Chaves, que deflagrou às 14h41, possui três frentes e lavra com intensidade numa zona de pinhal da serra do Brunheiro.



Fonte da Proteção Civil referiu que, até este momento, não há aldeias em perigo neste fogo.



Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 22h49 estavam mobilizados para este fogo 232 operacionais e 68 viaturas.



Por volta das 22h30, segundo o presidente da câmara de Chaves, cerca de 80% do incêndio estava dominado.

O incêndio que deflagrou na quinta-feira, em Alijó, entrou em fase de resolução pelas 6h00 desta sexta-feira, mas durante a tarde tem sofrido algumas reativações.



No local, segundo a ANEPC, permanecem 141 operacionais e 39 viaturas.



O alerta para esta ocorrência foi dado pelas 12h00 de quinta-feira e teve início perto da zona industrial de Alijó.



Em Vila Real, o incêndio que deflagrou esta sexta-feira às 15h48 numa zona de mato, na zona do Monte da Forca, na freguesia de Parada de Cunhos, foi dado como dominado cerca de uma hora depois.



Esta tarde, o distrito transmontano registou também focos de incêndio em Valpaços e Mondim de Basto, que já estão em resolução.



O distrito de Vila Real está em estado de alerta especial de nível vermelho.



[Notícia atualizada às 22h53]