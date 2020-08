Estudantes do ensino superior vão instalar-se em hostels e pousadas

O próximo ano letivo conta com uma novidade. Os estudantes do ensino superior vão poder viver em hostels ou em pousadas da juventude.

Devido à pandemia, as orientações da Direção-Geral da Saúde cortaram três mil camas nas residências de estudantes, mas de acordo com o jornal “Público”, o Governo já está a negociar esta alternativa com os hoteleiros.

Escreve o jornal, que a negociação com a Associação de Hostels de Portugal vai permitir utilizar unidades em Lisboa, Porto, Coimbra e Braga. As quatro cidades são aquelas em que estudam mais pessoas e também estão entre aquelas onde o turismo foi mais afetado pela quebra da circulação internacional devido à pandemia.