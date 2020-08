Covid-19: Marcelo diz que eventos são "bem-vindos" desde que respeitem regras de saúde pública

O Presidente da República defendeu hoje que todos os grandes eventos previstos para Portugal são "bem-vindos", desde que respeitem as regras de saúde pública, recusando comentar em particular a Festa do Avante!, agendada para setembro.

"Não me vou pronunciar sobre uma realidade em que a Direção-Geral de Saúde definirá regras", afirmou, na praia do Porto Santo, Madeira, onde se encontra de férias até sábado, após questionado sobre a festa promovida pelo PCP e que se realiza entre 04 e 06 de setembro, no Seixal.

O chefe de Estado sublinhou, no entanto, que apoia a realização de grandes eventos no país, apesar da crise pandémica.