​Centros de Dia reabrem a 15 de agosto

O guião com essas orientações já foi enviado para as instituições de solidariedade social.

As IPSS vão poder reabrir a resposta social Centro de Dia a partir do dia 15 de agosto. A reabertura das atividades de apoio social vai "concretizar-se de forma faseada", indica em comunicado a CNIS.

As autoridades pedem "o respeito pelo distanciamento físico de cerca de dois metros entre os utentes e sugerem que, sempre que possível, sejam promovidas atividades no espaço exterior".

Recorde-se que os Centros de Dia estavam suspensos por causa da Covid-19 desde 16 de de março.

A CNIS reconhece que "a resposta social Centro de Dia assume-se como resposta fundamental para proporcionar bem-estar social, físico-motor, psicológico, promovendo a autoestima das pessoas idosas".

Para além do apoio direto prestado à pessoa idosa, a Confederação admite que "estas respostas revestem-se de particular importância no apoio aos cuidadores, tendo em conta as realidades sociais que o envelhecimento apresenta e que se prendem com o aumento da dependência, o isolamento e eventual exclusão por barreiras sociais e físicas". Daí, sublinha, "a reabertura desta resposta social é fundamental".