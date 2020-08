ACP pede prisão para quem reincide na condução sem carta

Nos primeiros sete meses do ano a PSP deteve 3.019 pessoas sem carta, mais 522 que no mesmo período de 2019.

A PSP em comunicado considera "preocupante" o aumento desta infração.

Para o Presidente do ACP tem de haver mão pesada no combate a este crime. "A pessoa tem de ser castigada severamente, com castigo exemplar. Agora se me disserem que se houver esse castigo a pessoa vai continuar a guiar sem carta. Pois bem, nesse caso vai presa um, dois ou três anos para perceber que não pode guiar sem carta. Não pode é andar na estrada a matar as outras pessoas no ambiente rodoviário".

Em matéria de sinistralidade, Carlos Barbosa acusa o Estado de não investir em campanhas rodoviárias. "O problema dos acidentes rodoviários continua relacionado com a falta de campanhas. O Estado continua a receber 4% das seguradoras e não investe em campanhas como era suposto fazer. Continua infelizmente a haver muitos acidentes na estrada em Portugal", critica.

A média de idade dos infratores detidos pela PSP é de 32 anos.

Apesar destes dados a PSP registou menos acidentes e menos mortos e feridos no primeiro semestre deste ano.