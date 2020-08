Índia. Avião com 191 passageiros a bordo despenha-se no aeroporto de Calecute, há pelo menos 16 mortos

Um Boeing 737-800 da Air India Express despenhou-se esta sexta-feira no aeroporto de Calecute, no Estado de Querala, no sul da Índia. A notícia foi avançada pela agência Reuters, que cita canais de televisão do país. A bordo do aparelho, proveniente do Dubai, seguiam 191 passageiros.

Segundo a polícia de Kondotty, citada pelo "The Times of India", a aeronave terá "derrapado" no momento da aterragem, pelas 19h45 locais (14h15 em Lisboa), no aeroporto.

De acordo com o jornal "Indian Express", a fuselagem do avião da Air India Express ter-se-á partido em dois. O mesmo jornal indica que "várias pessoas ficaram feridas", num total de 123, havendo ainda 16 mortes (o piloto e outros 15 passageiros) a registar, números confirmados por K. T. Jaleel, ministro do governo do Estado de Querala.

O avião fazia um serviço de repatriamento de trabalhadores indianos que estavam retidos no Dubai por causa da Covid-19.