Índia. Avião com 191 passageiros a bordo despenha-se no aeroporto de Calcutá

Um avião da Air India Express despenhou-se esta sexta-feira no aeroporto de Calcuta. A notícia está a ser avançada pela agência Reuters, que cita canais de televisão do país.

A bordo do aparelho, proveniente do Dubai, seguiam 191 passageiros.

Segundo a polícia de Kondotty, citada pelo "The Times of India", a aeronave terá "derrapado" no momento da aterragem, pelas 19h45 locais (14h15 em Lisboa), no Aeroporto de Karipur.

De acordo com o jornal "Indian Express", a fuselagem do avião da Air India Express ter-se-á partido em dois. O mesmo jornal indica que "várias pessoas ficaram feridas".

A Direcção-Geral da Aviação Civil indiana refere que “a aeronave ultrapassou a pista e caiu num vale". A mesma autoridade refere que "existem alguns sobreviventes", não adiantando, por ora, o número exato de mortos e feridos.

De acordo com os meios de comunicação social locais, o piloto da aeronave morreu, enquanto o co-piloto está gravemente ferido.

Várias carrinhas dos bombeiros e ambulâncias já acorreram ao local do acidente.

Na rede social Twitter, o ministro indiano do Interior, Amit Shah, declarou-se "perturbado com o trágico acidente" da Air India Express, tendo dado instruções à Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) para "chegar ao local o mais rápido possível e ajudar nas operações de resgate".

[Em atualização]