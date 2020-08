Explosão no porto. Número de mortos em Beirute sobe para 149

O número de mortos causado pelas explosões de terça-feira no porto de Beirute aumentou para 149, avançou o Ministério da Saúde libanês, depois de uma noite em que se registaram confrontos entre manifestantes e a polícia.

O último número, fornecido por um porta-voz desse ministério, dava conta de 137 mortes.

Até o momento, não foram divulgadas informações precisas sobre o número de feridos, genericamente avaliados em 5.000, nem sobre o número de desaparecidos que, há dois dias, era estimado em cerca de 100.

Quase 72 horas depois das explosões, as autoridades continuam a tentar resgatar mais pessoas nas áreas mais afetadas pelas explosões, perto do porto.

Na noite passada, foram registados incidentes nos arredores do parlamento libanês, onde um pequeno grupo de pessoas tentou passar as cercas que impedem o acesso, acabando por entrar em confrontos com a polícia. Não houve informação de qualquer detenção ou de feridos.