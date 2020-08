Covid-19. Brasil investe na “vacina de Oxford” e Bolsonaro volta a defender hidroxicloroquina

“Das várias vacinas que procurámos, esta é a mais promissora de todas e deverá estar disponível para ser aplicada em dezembro ou janeiro do ano que vem”, afirmou o ministro brasileiro da Saúde, general Eduardo Pazuello, num vídeo conjunto com o Presidente.





“Esse contrato prevê a transferência de tecnologia, para se fabricar a vacina, e o equipamento para que se possa produzir as vacinas na quantidade inicial de 100 milhões de doses”, que deverá dar para vacinar logo “metade da população brasileira”, acrescenta o ministro da Saúde no vídeo.

“Se der tudo certo, ficamos livres do problema”, comenta Bolsonaro, corroborado por Eduardo Pazuello, para quem a vacina a “solução final da pandemia”.

A propósito, o Presidente brasileiro volta à hidroxicloroquina. Deixando claro que não é médico nem estudou medicina, diz que o medicamento já era conhecido para a Malária e que é muito usado na Amazónia.

Admitindo que a opção por hidroxicloroquina é polémica, reforça que “deu certo” no seu caso e no do ministro da Educação, entre outros, que tomaram o medicamento com conhecimento dos médicos e assinando um termo de responsabilidade.

“Desde que o paciente aceite a prescrição”, o Ministério da Saúde permite a administração de hidroxicloroquina, esclarece o ministro Eduardo Pazuello, adiantando que existem já orientações gerais para a toma deste fármaco e que é de evitar a automedicação.

Jair Bolsonaro intervém depois para criticar a proibição de tomar hidroxicloroquina por parte de alguns governadores. “Não pode!”, afirma. “Quem decide é o médico e ponto final”, acrescenta.