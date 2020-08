Brasil a um dia dos 100.000 mortos por Covid-19

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 50.230 novos casos de infeção no Brasil, deixando o país com um total acumulado de 2,962,442 casos desde o início da pandemia, a menos de 40 mil de atingir os três milhões.

Com os 1.072 mortos desta sexta-feira o Brasil passa a contar com 99.572 mortos, vítimas de Covid-19.

O Brasil é atualmente o segundo país do mundo com (...)

Esta sexta-feira, o Governo do estado de São Paulo, o mais afetado pela pandemia no Brasil, anunciou que as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas serão retomadas no dia 7 de outubro.



A primeira previsão sobre o regresso dos alunos às escolas em São Paulo, o estado mais rico e mais populoso do país, com 45 milhões de habitantes, apontava para o dia 08 de setembro.

São Paulo já regista um total de 24.735 óbitos e 608.379 casos confirmados de Covid-19.

Segue-se, em número de casos, o estado da Bahia, no nordeste do país, com 187.892 infeções, e depois o Ceará (185.409), localizado também na região nordeste.

Já em número de mortos, o Rio de Janeiro continua a ser o segundo estado brasileiro mais afetado, com 14.028 óbitos, seguido pelo Ceará (7.921).

O Brasil é o segundo país mais atingido pela doença no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos em número de mortos (160.104) e de casos diagnosticados (mais de 4,8 milhões).

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 715 mil mortos e infetou mais de 19,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

[Notícia atualizada às 23h54]