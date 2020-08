Aumentam para 98 as mortes no Reino Unido nas últimas 24 horas

Veja também:

O Reino Unido registou 98 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, em comparação com 49 e 65 óbitos nos dois dias anteriores, respetivamente, aumentando o número total para 46.511 vítimas mortais, anunciou esta sexta-feira o Governo britânico.

O número de infeções diárias caiu esta sexta-feira para 871, abaixo dos 950 relatados na quinta-feira, o que leva o número total de contágios confirmados por teste para 309.005.

O número de pacientes internados em hospitais britânicos também caiu ligeiramente nos últimos dias para 1.101 pessoas, em comparação com as 1.118 de quinta-feira e as 1.152 de quarta-feira.

No entanto, 142 novos pacientes foram admitidos na quinta-feira, enquanto 69 pessoas precisam de ventilação assistida.

Os números divulgados hoje pelo Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências do Governo Britânico (SAGE, na sigla em inglês) sugerem que a taxa de transmissão do vírus se está a aproximar de 1% em todas as regiões do país, nível acima do qual o vírus se multiplica na sua expansão.