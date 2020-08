A “devastação” em Beirute vista por Farah. “Queremos sair do país. Não confiamos as nossas almas ao governo”

“Se comparar as imagens dos destroços de agora com imagens da guerra civil libanesa, dá para ver as similaridades, dá para ver as mesmas imagens devastadoras . Não são só alguns edifícios que caíram, ou alguns vidros estilhaçados, são prédios inteiros que desmoronaram completamente, monumentos históricos completamente destruídos, negócios de pessoas arrasados”, descreve a jovem em entrevista à Renascença .

Com apenas 25 anos, já experienciou uma guerra civil, em 2006, quando confrontos desencadearam entre o Líbano e Israel. Recorda-se bem do medo que sentiu naquela altura, mas diz que nunca viveu nada como o choque inesperado das recentes explosões que deixaram dezenas de mortos e milhares de feridos em Beirute, na última terça-feira.

O testemunho chega diretamente do centro de Beirute, no Líbano, recentemente atingida por duas explosões que devastaram as ruas da capital asiática. Farah Abou Harb regressou à cidade natal para passar o verão junto da família. Encontra-se a tirar um doutoramento em Ciência Política, na universidade de George Mason, em Virgínia, nos Estados Unidos.

“Não há palavras para descrever ou explicar como as pessoas de Beirute se estão a sentir. Não havia nenhuma razão específica para isto ter acontecido. Não havia nenhuma guerra direta em curso, não havia nada a acontecer no terreno. A situação nacional não era estável, mas era estável o suficiente para não termos de nos preocupar com uma explosão aleatória ”.

"Não tenho mais nada que me prenda aqui"

Por causa da pandemia da Covid-19 que está a atingir o mundo, as aulas do próximo semestre de Farah iriam ser dadas online. A libanesa planeava ficar no país por mais alguns meses, junto da mãe e do irmão. No entanto, assim que o acidente explosivo no armazém do porto de Beirute aconteceu, mudou de ideias.

“Assim que o acidente aconteceu, tive a minha resposta. Não tenho mais nada que me prenda aqui. A minha família inteira quer sair daqui. Toda a gente que conheço, sem exceção, quer sair. Reservei o meu bilhete ontem, regresso aos Estados Unidos no dia 25 de agosto. Isto era a confirmação de que as pessoas precisavam”.

A instabilidade política, social e financeira é uma realidade que acompanha os libaneses há várias décadas. Para muitos, as explosões devastadoras desta semana significam a perda do resto da esperança que tinham no país.

“Não confiamos as nossas almas, as nossas vidas, o nosso sistema de saúde e o nosso dinheiro ao Governo. Depois disto, definitivamente, não confiamos nos políticos libaneses”, exprime a jovem libanesa, que acredita que a instabilidade política vai piorar ainda mais a partir de agora.

“Os libaneses têm vindo a pedir, desde a revolução de 17 de outubro de 2019, para que todos os políticos saiam de cena. Agora, querem que todo o sistema político seja deitado abaixo. Querem uma agência independente. Já não temos confiança no governo, já não temos confiança nos políticos e já não acreditamos que qualquer apoio de fora que chegue ao Líbano, vai para as pessoas. As organizações estão a pedir aos dadores que enviem o dinheiro, ou o que quer que estejam a doar, diretamente para as organizações, diretamente para as pessoas, e não para o governo”.